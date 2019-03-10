Герой и верная жена. Подруга рассказала о погибшей в Эфиопии российской паре

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Герой и верная жена. Подруга рассказала о погибшей в Эфиопии российской паре

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Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

<p>Фото: © телеграм-канал <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">Life Shot</a></p>

Александр Поляков, который погиб с женой Екатериной при крушении самолёта Ethiopian Airline в Эфиопии, был удостоен медали "За возвращение Крыма". Как рассказала телеграм-каналу Life Shot подруга семьи, пара начала путешествовать несколько лет назад.

По её словам, Александр и Екатерина поженились сразу после института. Он был одним из "вежливых людей", которые помогали обеспечивать безопасность при проведении референдума в Крыму 16 марта 2014 года. Во время нахождения супруга на полуострове жена ждала его дома.

В результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди жертв оказались трое россиян: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

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