Герой и верная жена. Подруга рассказала о погибшей в Эфиопии российской паре

Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Александр Поляков, который погиб с женой Екатериной при крушении самолёта Ethiopian Airline в Эфиопии, был удостоен медали "За возвращение Крыма". Как рассказала телеграм-каналу Life Shot подруга семьи, пара начала путешествовать несколько лет назад.

По её словам, Александр и Екатерина поженились сразу после института. Он был одним из "вежливых людей", которые помогали обеспечивать безопасность при проведении референдума в Крыму 16 марта 2014 года. Во время нахождения супруга на полуострове жена ждала его дома.

В результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди жертв оказались трое россиян: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.