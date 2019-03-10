В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори

Вспышка кори зафиксирована в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом рассказали в Минздраве региона.
Все больные были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.
По предварительным данным, источником заболевания стали два человека, которые работают в Москве вахтовым методом.
Напомним, в России действует горячая линия по вопросам профилактики кори. За год в стране был зафиксирован трёхкратный рост числа заболевших корью.
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