"Бред, глупость". Сухоруков прокомментировал сообщения о съёмках "Брата-3"

Актёр уточнил, что не хочет знать шоумена Барецкого и предложил ему открыть дом моделей в тюрьме.

Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что не хочет слышать о возможном продолжении культовых фильмов "Брат" и "Брат-2". Об этом актёр рассказал в интервью "Вечерней Москве".

— Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать, — заявил артист.

Сухоруков отметил, что не обсуждал с шоуменом Стасом Барецким съёмки в картине "Брат-3". Актёр подчеркнул, что разговоров об этом не было и не могло быть.

Как ранее писал Лайф, шоумен Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съёмках фильма "Брат-3". После этого в Сети появились петиции с требованием запретить съёмки картины.