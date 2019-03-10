На борту рухнувшего самолёта Ethiopian Airlines находились сотрудники ООН

По предварительным данным, из Аддис-Абебы в Найроби летели по меньшей мере 12 человек, связанных с ООН.

На борту рухнувшего в Эфиопии самолёта находились сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом в Twitter сообщил руководитель крупнейшей в мире гуманитарной организации Дэвид Бизли.

— "Семья" ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП были среди находившихся на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем всё возможное в пределах человеческих сил для помощи семьям в тяжёлое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах, — написал Бизли.

The WFP family mourns today -- @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers. — David Beasley (@WFPChief) 10 марта 2019 г.

По данным агентства France Presse, на борту упавшего Boeing 737 находились по меньшей мере 12 человек, связанных с ООН.

Свои соболезнования родственникам и близким погибших выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, в результате крушения самолёта "Эфиопских авиалиний" погибли все 157 человек, находившиеся на его борту. Среди погибших оказались трое россиян: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы.