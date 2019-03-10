На борту рухнувшего самолёта Ethiopian Airlines находились сотрудники ООН

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На борту рухнувшего самолёта Ethiopian Airlines находились сотрудники ООН

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Фото: © Twitter/CGTNOfficial

По предварительным данным, из Аддис-Абебы в Найроби летели по меньшей мере 12 человек, связанных с ООН.

На борту рухнувшего в Эфиопии самолёта находились сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом в Twitter сообщил руководитель крупнейшей в мире гуманитарной организации Дэвид Бизли.

— "Семья" ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП были среди находившихся на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем всё возможное в пределах человеческих сил для помощи семьям в тяжёлое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах, — написал Бизли.

По данным агентства France Presse, на борту упавшего Boeing 737 находились по меньшей мере 12 человек, связанных с ООН.

Свои соболезнования родственникам и близким погибших выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, в результате крушения самолёта "Эфиопских авиалиний" погибли все 157 человек, находившиеся на его борту. Среди погибших оказались трое россиян: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы.

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