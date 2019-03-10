"Пришли отмечать". Уральских врачей заподозрили в распитии алкоголя в реанимации

Одна из работниц больницы призналась, что они с коллегами устроили посиделки не в свою смену.

В больницу города Верхний Уфалей Челябинской области девушка привезла свою мать, однако в реанимационном отделении она встретила пьяных медработников. Оказалось, что там отмечали 8 Марта. Видеозапись ошарашенной ситуацией девушки опубликовал медицинский портал КМС.

По словам девушки, из отделения вышла пьяная женщина, а затем туда зашёл парень без халата. Тогда обеспокоенная ситуацией посетительница больницы начала опрашивать других сотрудников.

— А можно узнать — вы трезвая? Просто у вас из реанимации вышел пьяный человек. И посторонний человек, парень, пытался войти в реанимацию. А у меня маму туда привезли, и меня не пускают, — высказала свои претензии девушка за кадром.

На это ей ответили, что 20-летний парень работает здесь санитаром, просто он не в медицинской форме, пьяная женщина просто приходила в туалет. А также, что часть персонала находится в больнице не на смене, а по случаю корпоратива по случаю 8 Марта.

Месяц назад в Башкирии 84-летней пенсионерке с переломом наложили на ногу шину из старой швабры и отправили домой. Медперсонал начала проверять прокуратура, а сама женщина вскоре скончалась. В те же дни в Карелии охранник больницы спустил нищего пациента с лестницы.