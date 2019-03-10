"Сразу после победы". Порошенко выразил надежду на скорое освобождение моряков

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ожидает освобождения моряков после выборов лидера страны, которые намечены на 31 марта. Об этом сообщает ICTV.
В интервью телеканалу он признался, что до голосования не надеется на "позитивные новости" о задержанных после инцидента в Керченском проливе.
— Но... сразу же после победы мы ждём вашего возвращения домой, — сказал Порошенко.
Как ранее писал Лайф, украинский лидер подписал указ о присвоении двум арестованным морякам звания лейтенанта.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России в районе Керченского пролива. Вскоре российские пограничники корабли остановили, а моряков задержали. Выяснилось, что двое из них — сотрудники СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В январе 2019 года им на три месяца продлили срок ареста.
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