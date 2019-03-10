Слова депутата о "тунеядцах и алкашах" обсудят активисты "Единой России"

В Волгоградском отделении партии ждут подробных объяснений от самого парламентария.

В Волгоградском региональном отделении партии "Единая Россия" разберут скандальное высказывание депутата областной Думы Гасана Набиева. Об этом телеканалу "Россия 1" сообщил лидер местных единороссов Сергей Горняков.

— Сам Гасан Гилалович говорит, что, наверное, более подробно расскажет, что он имел в виду и почему так получилось, — пояснил он.

Горняков подчеркнул, что политики любого уровня должны отвечать за свои слова.

Как ранее писал Лайф, на недавнем заседании Набиев назвал "тунеядцами и алкашами" тех пожилых людей, у которых пенсия 8 тысяч рублей.

Отметим, что 64-летний депутат в 2004–2016 годах возглавлял ООО "Газпром трансгаз Волгоград", а в 2017 году, согласно справке о доходах, заработал 14 миллионов рублей.