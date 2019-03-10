"Редкий случай". Глава МИД Австрии рассказала о взаимопонимании с Лавровым

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о взаимопонимании, достигнутом с российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым она даже выкурила сигарету, что в истории протокола случается очень редко.

— Конечно [сложилось взаимопонимание]. Даже скажу, что после совместного обеда, когда он закурил, я тоже выкурила с ним сигарету, — сообщила она в интервью изданию "Коммерсант".

В службе протокола мне пояснили, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил вместе с ним. И в Вене мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает. Карин Кнайсль

Переговоры министров иностранных дел двух стран состоятся в Москве 12 марта.