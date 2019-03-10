"Странно". Детский омбудсмен выяснит, почему о девочке-маугли не знали соцслужбы

Правозащитник уверен, что соседи не могли не заподозрить неладное в квартире, где брошенный ребёнок жил среди куч отбросов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович заявил, что намерен выяснить, почему у социальных служб не было никакой информации о проблемах в семье девочки-маугли, которую нашли в квартире среди мусора и грязи с признаками истощения.

— Странно всё-таки, это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит, — предположил омбудсмен, выступая в эфире "Россия-24".

Бунимович заверил, что проследит за выздоровлением девочки и за тем, как ей будут помогать обрести навыки общения: напомним, 5-летний ребёнок не разговаривает, несмотря на то что речевой аппарат в порядке.

Как ранее писал Лайф, девочку нашли в квартире на Ленинградском шоссе полицейские и спасатели: они взломали дверь после того, как соседи сообщили о громком детском плаче. Ребёнок был один в истощённом состоянии. Вокруг кучи мусора, жуткая вонь. Ни еды, ни воды. Нательный крестик девочки врос ей в шею.

Мать ребёнка задержана, её подозревают в покушении на убийство.