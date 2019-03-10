Сенатор из США заявил о взрыве на "немецкой плотине" в Венесуэле

Сенатор-республиканец Марко Рубио, который активно выступает за уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро с поста, заявил, что причиной блэкаута в стране послужил взрыв трансформатора на некоей "немецкой дамбе", однако это оказалось именем журналиста Германа Дама (German Dam), рассказавшего об отключении электроэнергии.

— Сегодня [произошёл] очередной взрыв трансформатора на немецкой плотине (German Dam) в штате Боливар, спровоцировавший массовые отключения электроэнергии, — заявил Рубио в своём твиттере. Он также обвинил в блэкауте правительство Николаса Мадуро.

Сенатор Марко Рубио, трансформатор действительно взорвался в Боливаре, что частично обесточило систему поставки электроэнергии, но это было не на дамбе, тем более не на немецкой. Меня зовут Герман Дам, я один из журналистов, опубликовавших эти данные Герман Дам

Власти Венесуэлы прилагают все усилия, чтобы в течение нескольких часов восстановить работу системы электроснабжения, сообщил ранее президент страны Николас Мадуро.

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле начались в конце февраля 2019 года: сначала восемь штатов остались без света из-за взрыва на подстанции, затем власти сообщили о кибератаке на гидростанцию "Гури", а 8 марта произошёл саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.