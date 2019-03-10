82-летний президент Алжира вернулся на родину после лечения в Швейцарии

Самолёт с главой государства приземлился на военном аэродроме Буфарик в провинции Блида.

Один из самых возрастных действующих глав государств — 82-летний президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика после прохождения лечения в Швейцарии вернулся на родину, где проходят митинги против его переизбрания на пятый президентский срок подряд. Об этом сообщает агентство APS.

По информации журналистов, самолёт с главой государства приземлился на военном аэродроме Буфарик, который расположен в провинции Блида. После его видели на переднем сиденье в одном из автомобилей кортежа.

При этом в самой стране уже несколько недель не утихают акции протеста против переизбрания Бутефлики на пятый президентский срок подряд, причиной которых служат глубокие сомнения значительной части населения в том, что глава государства может эффективно выполнять свои обязанности.

Состояние здоровья далеко не молодого политика не идеально, он с трудом разговаривает и не передвигается без кресла после перенесённого в апреле 2013 года инсульта.