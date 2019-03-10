Собянин рассказал, когда продолжатся работы по благоустройству в ТиНАО

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Собянин рассказал, когда продолжатся работы по благоустройству в ТиНАО

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В округе будет обновлено освещение, приведены в порядок дворы и школьные территории.

Обновление детских и спортплощадок, а также прочие работы по благоустройству на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы продолжатся весной 2019 года. Об этом рассказал в своём твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в ходе работ кроме детских и спортивных площадок будет также обновлено освещение, приведены в порядок дворы и школьные территории.

Ранее Собянин рассказал, что к 2035 году в ТиНАО будет создано 90 парков.

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