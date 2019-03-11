Движение поездов приостановлено на западе Германии из-за урагана

В трёх регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 120 километров в час.

Движение поездов приостановили на западе Германии, пишет Der Spiegel. Сообщается, что не ходят составы в Гамбург, Ганновер, Кассель-Вильгельмсхёэ и Франкфурт-на-Майне. Нет железнодорожного сообщения страны с Нидерландами и Бельгией.

Из-за упавших деревьев пришлось также перекрыть несколько автотрасс.

В регионе Северный Рейн — Вестфалия, а также в Гессене и Тюрингии объявили штормовое предупреждение из-за шторма "Эберхард". Его мощность достигла 12 баллов — это максимум по шкале Бофорта.

Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 120 километров в час (около 33 м/с). Деревья вырывает с корнем, сносит крыши жилых домов.

По данным синоптиков, штормовой циклон движется на восток и скоро достигнет Чехии.