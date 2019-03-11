Движение поездов приостановлено на западе Германии из-за урагана

Движение поездов приостановили на западе Германии, пишет Der Spiegel. Сообщается, что не ходят составы в Гамбург, Ганновер, Кассель-Вильгельмсхёэ и Франкфурт-на-Майне. Нет железнодорожного сообщения страны с Нидерландами и Бельгией.
Из-за упавших деревьев пришлось также перекрыть несколько автотрасс.
В регионе Северный Рейн — Вестфалия, а также в Гессене и Тюрингии объявили штормовое предупреждение из-за шторма "Эберхард". Его мощность достигла 12 баллов — это максимум по шкале Бофорта.
#ICE371 #Eberhardt #sturm @DB_Bahn wenn’s mal wieder länger dauert🙃 pic.twitter.com/WCbLf8Eqom— sonixde (@sonixde) 10 марта 2019 г.
Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 120 километров в час (около 33 м/с). Деревья вырывает с корнем, сносит крыши жилых домов.
ACHTUNG: Schwere Sturmlage heute in der Mitte und im Süden Deutschlands mit Böen bis Orkanstärke, Lebensgefahr beim Aufenthalt im Freien: https://t.co/MIWwMOS1fl #Sturm #Orkan #Eberhard pic.twitter.com/bW3Jzu5qDv— Thomas Sävert (@Tornadoliste) 10 марта 2019 г.
По данным синоптиков, штормовой циклон движется на восток и скоро достигнет Чехии.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени