Клип Лазарева для Евровидения просмотрели на YouTube уже более 2 млн раз

Композиция Scream, исполненная под аккомпанемент Московского симфонического оркестра, в нескольких странах заняла топовые позиции по количеству скачиваний.

Видео на песню Scream ("Крик"), которую Сергей Лазарев исполнит на Евровидении, за первые сутки после публикации в YouTube набрало уже 2 миллиона просмотров. Об этом певец сообщил в Instagram.

Он добавил, что композиция заняла лидирующие позиции в iTunes в некоторых странах.

— Только что песня стала доступна также в странах Скандинавии.. так что ждём новые чарты из других стран, — написал Лазарев.

Как ранее сообщал Лайф, песню написали греческий композитор Димитрис Контопулос в соавторстве с Филиппом Киркоровым, автор слов — американка Шарон Вон. Лазарев исполнил её под аккомпанемент Московского симфонического оркестра.

Конкурс "Евровидение" пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Лазарев будет участвовать в нём уже во второй раз.