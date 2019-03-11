Самолёт-разведчик США проведёт полёт над Россией

Сегодня, 11 марта, начинается официальная миссия США и Норвегии, в ходе которой будет проведён наблюдательный полёт самолёта-разведчика ВВС США Boeing OC-135B над Российской Федерацией. Об этом сообщил журналистам врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

— В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного Договора по открытому небу <...> совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый), — сказал Шишин.

Он также добавил, что полёт будет проходить по согласованному маршруту, а находящиеся на борту российские специалисты будут контролировать его параметры, а также следить за применением наблюдательной аппаратуры.

В то же время аналогичный наблюдательный полёт будет проведён и российскими специалистами в период с 11 по 15 марта над странами Бенилюкса. Отечественный самолёт поднимется с аэродрома Кечкемет, после чего направится в воздушное пространство Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Ранее Лайф сообщал, что в рамках действия Договора по открытому небу военный самолёт-разведчик ВВС США уже проводил полёт над Россией в феврале нынешнего года.