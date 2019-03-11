Конькобежка Фаткулина взяла бронзу в зачёте Кубка мира на дистанции 500 м

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место в зачёте Кубка мира на дистанции 500 м. На заключительном в сезоне этапе в Солт-Лейк-Сити (США) она заняла второе место.

В зачёте Кубка мира в этой дисциплине первое место заняла австрийка Ванесса Херцог (720 очков), на втором месте оказалась спортсменка из Японии Нао Кодайра (600 очков). 29-летняя Фаткулина по сумме этапов набрала 587 очков.

Фаткулина — серебряный призёр ОИ-2014 в Сочи на дистанции 500 метров, также она является чемпионкой мира на дистанции 1000 метров и победительницей ЧЕ в командном спринте.