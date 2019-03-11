Глава МИД Австрии рассказала о первом знакомстве с Путиным

По словам министра иностранных дел европейской страны, её дружба с российским президентом началась 18 лет назад.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как познакомилась с президентом России Владимиром Путиным. По её словам в интервью газете "Коммерсант", это произошло в 2001 году во время его встречи с Джорджем Бушем — младшим в Любляне.

Будущая глава внешнеполитического ведомства тогда работала журналисткой.

— У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение, — сказала Кнайсль.

Она имеет в виду приглашение на её свадьбу. Как ранее сообщал Лайф, в августе 2018 года глава австрийского МИДа вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера и церемонию тогда посетил Путин.

Он танцевал с невестой и оставил автограф на свадебном белом кабриолете, который позже продали с аукциона, чтобы направить деньги на благотворительность.