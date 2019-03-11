Сегодня, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Он завершится главным христианским праздником — днём Воскресения Христова, который в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.

— Предстоящее нам великопостное поприще посвящено теме преодоления греха. Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то зря мы трудились, молились и постились. Это не значит, что, не чувствуя результата, мы должны прекратить поститься, но, не чувствуя результата, мы должны осознавать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни, — пояснил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на божественной литургии в Прощёное воскресенье перед началом поста.

Великий пост делится на шесть недель, которые называются Четыредесятницей, и Страстную неделю. Четыредесятница установлена в память о сорока днях, проведённых Иисусом Христом в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.