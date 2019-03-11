Евросоюз может полностью перейти на летнее время

Как показал ряд исследований, в дни перевода часов люди чувствуют себя хуже, чем обычно.

Европарламент поддержал предложение, с которым Еврокомиссия выступила в 2018 году, о том, чтобы уже в 2021 году перестать каждые полгода переводить часы на летнее и зимнее время, сообщает "Европульс".

По данным опроса, проведённого по заказу ЕК, больше 80 процентов европейцев хотят круглый год жить в одном времени (как предполагается, летнем). Считалось, что перевод часов на летнее и зимнее время уменьшает расходы электричества. Однако, согласно исследованиям, экономия составляет всего от 0,5 до 2,5 процента. При этом в дни перевода часов люди чувствуют себя хуже, чем обычно, в результате случается больше аварий на дорогах.

Для вынесения окончательного решения необходимо одобрение стран — членов Евросоюза на национальном уровне. Ожидается, что власти стран займутся решением данного вопроса уже в этом году. В таком случае с 2021 года в ЕС перестанут переводить часы.

В этом году ближайший европейский перевод часов запланирован на ночь с 30 на 31 марта.