Депутат Рады заявил, что Украина стала "заложницей Кремля" в 1945 году

Народный депутат Верховной рады Украины Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложницей Кремля" в 1945 году и не может праздновать День Победы вместе со всем миром 8 мая "из-за разницы часовых поясов".

— Вопрос 9 мая — это вопрос одного часа. Когда в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве было 01:00 9 мая, из-за чего весь мир отмечает день почитания памяти жертв Второй мировой, а Украина оказалась "привязана" к России из-за разницы часовых поясов. <...> Один час превратил украинцев в заложников Кремля, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Примечательно, что уже буквально следующий эксперт, выступающий в студии, напомнил Леонову, что акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан дважды. Первый раз 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени и 8 мая в 23:01 он вступил в силу, однако в ночь с 8 на 9 мая по требованию СССР состоялось вторичное подписание, что установило именно 9 мая днём принятия документа и днём завершения войны.