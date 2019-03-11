Эксперты назвали крупнейшие государства — экспортёры вооружений

Мировой объём продаж оружия в 2014–2018 годах вырос по сравнению с предыдущим периодом на 7,8%.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нём говорится, что основными экспортёрами в данной области в 2014–2018 годах оставались США и РФ, хотя объём продаж российских вооружений уменьшился по сравнению с предыдущим пятилетием на 17%.

По данным института, мировой объём продаж вооружений в 2014–2018 годах вырос по сравнению с предыдущим периодом на 7,8%. На долю наиболее крупных поставщиков — США, России, КНР, Франции и Германии — пришлось 75% от общего объёма, на долю вместе взятых РФ и Америки — 57%.

Основной рост поставок был отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в других регионах они сократились. Крупнейшими импортёрами стали Саудовская Аравия, Израиль, Египет, Катар и Ирак.