Депутат Рады рассказал, куда сбежит Порошенко в случае проигрыша на выборах

По мнению парламентария, лидеру Незалежной прямая дорога в одну из двух стран — ту, где у него недвижимость, или ту, где у него бизнес-партнёр.

Президент Украины Пётр Порошенко уедет из страны в случае неудачи на предстоящих выборах, уверен депутат Верховной рады Сергей Лещенко. У парламентария есть даже предположение, куда именно он отправится.

На своём Youtube-канале Лещенко заявил, что Порошенко может перебраться в Испанию или Молдавию, поскольку в Испании у него есть недвижимость, а в Молдавии живёт олигарх Владимир Плахотнюк — партнёр украинского лидера по бизнесу.

В том, что политик не останется на родине, если не будет переизбран, депутат даже не сомневается. По его мнению, на Украине при таком развитии событий Порошенко не ждёт ничего хорошего.

— Будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать, — сказал Лещенко.

Стоит отметить, что парламентарий ранее состоял в Блоке Петра Порошенко. Лещенко обвинил главу государства в "банальной тупой коррупции" и подчеркнул, что убедился в его нечистоплотности на собственном опыте.

Напомним, своего нового лидера украинцам предстоит выбрать 31 марта 2019 года.

Как ранее писал Лайф, в подготовке побега Порошенко заподозрил экс-министр экономики страны Владимир Лановой.