Депутат Рады рассказал, куда сбежит Порошенко в случае проигрыша на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко уедет из страны в случае неудачи на предстоящих выборах, уверен депутат Верховной рады Сергей Лещенко. У парламентария есть даже предположение, куда именно он отправится.
На своём Youtube-канале Лещенко заявил, что Порошенко может перебраться в Испанию или Молдавию, поскольку в Испании у него есть недвижимость, а в Молдавии живёт олигарх Владимир Плахотнюк — партнёр украинского лидера по бизнесу.
В том, что политик не останется на родине, если не будет переизбран, депутат даже не сомневается. По его мнению, на Украине при таком развитии событий Порошенко не ждёт ничего хорошего.
— Будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать, — сказал Лещенко.
Стоит отметить, что парламентарий ранее состоял в Блоке Петра Порошенко. Лещенко обвинил главу государства в "банальной тупой коррупции" и подчеркнул, что убедился в его нечистоплотности на собственном опыте.
Напомним, своего нового лидера украинцам предстоит выбрать 31 марта 2019 года.
Как ранее писал Лайф, в подготовке побега Порошенко заподозрил экс-министр экономики страны Владимир Лановой.
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