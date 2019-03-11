Конькобежец Захаров стал третьим в зачёте масс-стартов Кубка мира

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Конькобежец Захаров стал третьим в зачёте масс-стартов Кубка мира

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Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

В женском зачёте в данной дисциплине лучшая из россиянок, Елизавета Казелина, заняла 13-е место.

Конькобежец из РФ Руслан Захаров занял третье место в Кубке мира в зачёте масс-стартов. В финале соревнований в Солт-Лейк-Сити (США) спортсмен оказался восьмым в этой дисциплине.

Победил в зачёте южнокореец Ом Чхон Хо (535 очков), на втором месте оказался бельгиец Барт Свингс (502 очка). Захаров набрал 434 очка.

Захаров — олимпийский чемпион Сочи в эстафете. Также в его активе третье место прошлогоднего чемпионата Европы в масс-старте.

В женском зачёте масс-стартов победила южнокорейская конькобежка Ким Бо Рым (478 очков), серебро взяла спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен (456 очков), бронзу — спортсменка из Италии Франческа Лоллобриджида (414 очков). Лучшая из россиянок в этой дисциплине, Елизавета Казелина, заняла 13-е место (249 очков).

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