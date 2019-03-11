Строители нашли снаряд времён ВОВ на западе Москвы

В московском районе Хорошёво-Мнёвники возле 20 дома строители нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— На стройке в районе дома 20, корпус 4, по улице Демьяна Бедного найден артиллерийский снаряд времен войны, — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Место, где был найден взрывоопасный артефакт, оцеплено.