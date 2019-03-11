Карлос Гон хочет участвовать в заседании совета директоров Nissan 12 марта

Условия освобождения топ-менеджера дают ему возможность участвовать в таких заседаниях, так как он продолжает входить в состав совета, но только с одобрения суда.

Экс-глава франко-японского автоальянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, которого на прошлой неделе отпустили из тюрьмы под залог, хочет принять участие в ближайшем заседании совета директоров Nissan, которое пройдёт 12 марта. Об этом информирует газета Yomiuri shimbun.

По данным издания, запрос был направлен в токийский окружной суд, который должен заслушать мнение обвинения и вынести решение в течение дня. Условия освобождения Гона дают ему возможность участвовать в таких заседаниях, так как он продолжает входить в состав совета директоров концерна, но лишь с одобрения суда. Ожидается, что бывшего главу альянса исключат из совета директоров Nissan лишь в апреле.

Он должен до суда находиться в своей квартире в Токио, у входа в которую установлено видеонаблюдение. Ему запрещается выезжать за границу, пользоваться связанной с Сетью аппаратурой и общаться с людьми, которые имеют отношение к концерну Nissan, кроме заседания совета директоров. Компьютером он может пользоваться только в офисе своего адвоката под его ответственность в рабочее время по будням.