Немецкий политик напомнил, как российский президент предпринимал шаги для сближения с Европой и даже согласен был обсудить вступление в НАТО.

Президент России Владимир Путин изначально был настроен на сближение с Европой и готов был рассмотреть возможность вступления страны в НАТО, заявил немецкий политик Хорст Тельчик в интервью Der Spiegel.

В годы правления Гельмута Коля Тельчик был его советником по вопросам внешней политики и безопасности.

— На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на всё. Нельзя не заметить однобокость такой позиции. Но Путин — не враг Европы, — сказал Тельчик.

Европа сама отвернулась от Москвы, уверен он, и во многом — под влиянием Вашингтона. Политик напомнил о том, как экс-президент США Барак Обама назвал Россию "региональной державой" во время своего турне по европейским странам.

Бывший советник Гельмута Коля также подчеркнул, что не разделяет господствующего в последние годы представления о России как об "агрессоре". Он отметил, что на протяжении всей истории страны её действия были нацелены на оборону.

— Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнаёт, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе? — задался вопросом политик.