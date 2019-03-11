Беглый экс-глава Каталонии намерен баллотироваться в Европарламент

Политик заявил, что его выдвижение станет "ещё одним шагом" к тому, чтобы придать огласку "праву Каталонии на самоопределение".

Скандально известный экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон во главе собственной партии "Вместе за Каталонию" планирует принять участие в предстоящих выборах в Европейский парламент, которые пройдут в Испании 26 мая. Об этом сообщила официальный представитель каталонского правительства Эльза Артади.

По её словам, конфликт между властями Испании и Каталонии из-за вопроса об автономии последней нуждается в максимальной интернационализации. Лучший способ сделать так, чтобы об этом услышали в Европе и увидели всю проблему, — иметь "свободный" голос в парламенте, причём голос именно Пучдемона, заявила она в интервью газете La Vanguardia.

При этом сам экс-глава автономии в своём твиттере заявил, что его выдвижение станет "ещё одним шагом" к тому, чтобы придать огласку "праву Каталонии на самоопределение".

Напомним, Карлес Пучдемон стал самым известным правителем Каталонии, когда в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум 1 октября и даже подписать декларацию о независимости региона. Однако это вызвало неодобрение со стороны Мадрида, в результате чего Пучдемон был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию. Осенью 2018-го в Барселоне отметили годовщину этих событий шествием, которое закончилось беспорядками.