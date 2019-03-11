Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Мурманской области

Любителям зимнего спорта посоветовали в горы не выходить и кататься только на оборудованных склонах.

В Мурманской области велика вероятность схода лавин, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ. По данным спасателей, в Хибинском горном массиве опасность оценивается в четыре из пяти баллов по европейской шкале лавинной опасности.

— Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке, — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС рекомендовали в ближайшее время не выходить в горы и не покидать пределы специально оборудованных горнолыжных трасс.

Как писал Лайф, в феврале 2018 года во время катания на необорудованном склоне горы Юкспор лавиной накрыло группу туристов, 23-летний молодой человек погиб. В 2017 году двое туристов погибли в районе посёлка Кукисвумчорр.