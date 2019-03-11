"Был очень зол". Житель Греции рассказал, как опоздал на разбившийся лайнер

Путешественник из Афин остался в живых благодаря тому, что не успел сдать багаж — буквально двух минут не хватило.

Турист из Греции по имени Антониос Маврополулос оказался единственным пассажиром печально известного рейса Ethiopian Airlines, который не сел в самолёт. Он опоздал на две минуты.

Путешественник рассказал об этом изданию Greek Reporter. По словам Маврополулоса, его жизнь спасло то, что он не успел вовремя сдать багаж.

Я видел, как люди садились в самолёт. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали. Антониос Маврополулос

Он добавил, что после трагедии полиция вызвала его на допрос: правоохранителям показалось подозрительным, что лишь он один не попал на рейс. Но поскольку багаж был при нём, мужчину быстро отпустили.

Как ранее писал Лайф, Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines упал в 60 километрах от Аддис-Абебы. Это произошло через шесть минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии. Самолёт летел в Найроби. На борту было 157 человек. Погибли все. Среди жертв — трое россиян.