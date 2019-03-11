"Был очень зол". Житель Греции рассказал, как опоздал на разбившийся лайнер

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"Был очень зол". Житель Греции рассказал, как опоздал на разбившийся лайнер

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Фото: © Facebook/Antonis Mavropoulos

Путешественник из Афин остался в живых благодаря тому, что не успел сдать багаж — буквально двух минут не хватило.

Турист из Греции по имени Антониос Маврополулос оказался единственным пассажиром печально известного рейса Ethiopian Airlines, который не сел в самолёт. Он опоздал на две минуты.

Путешественник рассказал об этом изданию Greek Reporter. По словам Маврополулоса, его жизнь спасло то, что он не успел вовремя сдать багаж.

Я видел, как люди садились в самолёт. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали.

Антониос Маврополулос

Он добавил, что после трагедии полиция вызвала его на допрос: правоохранителям показалось подозрительным, что лишь он один не попал на рейс. Но поскольку багаж был при нём, мужчину быстро отпустили.

<p>Снимок билета туриста из Греции на самолёт, который разбился в Эфиопии. Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/antonis.mavropoulos?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBfJySAxJhdo5NntIGr6lXNvC3kCyQ4qzJYBBa8ptKXl9ggkAxDC3ZTjdiqdhEGJK2Rr7OMtDmWqpqw&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Antonis Mavropoulos</strong></a></p>

Как ранее писал Лайф, Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines упал в 60 километрах от Аддис-Абебы. Это произошло через шесть минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии. Самолёт летел в Найроби. На борту было 157 человек. Погибли все. Среди жертв — трое россиян.

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