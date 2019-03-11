Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 4,7-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,7 километра, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

— Пепловый шлейф на высоте 4,5–4,7 километра над уровнем моря дрейфует к юго-востоку от вулкана, — уточняется в сообщении.

Шлейф распространился на 70 километров, отметили в группе реагирования. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, в любое время возможны пепловые выбросы на высоту четыре — шесть километров, что может повлиять на полёты.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан на Камчатке. Он находится примерно в 45 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Высота активного лавового купола составляет 2500 метров над уровнем моря. Шивелуч активен с конца осени 2018 года. С тех пор на вулкане наблюдается выжимание вязких блоков лавы и сильная парогазовая активность с выносом пепла.