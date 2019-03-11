В Битцевском лесу научат читать следы животных и узнавать птиц по голосам

В Битцевском лесу во вторник, 12 марта, все желающие смогут посетить мероприятие "Следопыт", информирует пресс-служба ГПБУ "Мосприрода".

— Участники смогут научиться узнавать птиц по голосам, читать следы животных, погрузиться в дивный мир профессиональных зоологов и ботаников, в котором происходит столько интересного. Участником может стать любой, главное условие — любовь к природе, — уточняется на сайте.

В пресс-службе подчеркнули, что предварительная запись на мероприятие не нужна, однако участники должны быть совершеннолетними.