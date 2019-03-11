Армия Венесуэлы взяла под охрану объекты энергоснабжения после отключений

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Армия Венесуэлы взяла под охрану объекты энергоснабжения после отключений

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Фото: © Twitter/EVTV Miami

По словам министра обороны страны, за линиями электропередачи ведут постоянное наблюдение с воздуха.

Армия Венесуэлы охраняет важные объекты электроснабжения страны, сообщил в телеэфире министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

Он добавил, что организовано воздушное наблюдение за линиями электропередачи.

— Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможную атаку, — заявил министр.

Как ранее писал Лайф, практически вся Венесуэла — два десятка штатов — осталась без света после саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Президент страны Николас Мадуро обвинил в инциденте США. Ранее власти сообщили о "кибератаке" на гидростанцию "Гури".

Из-за отключений электричества венесуэльцы лишились также водоснабжения.

Напомним, энергетический коллапс произошёл на фоне политического кризиса: в стране идёт борьба Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого поддерживают Штаты. Политик намерен добиться введения в стране режима ЧП, чтобы обратиться за помощью к другим государствам.

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