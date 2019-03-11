СМИ обвинили Катар во взятке ФИФА за право проведения ЧМ по футболу

По информации журналистов, телекомпания "Аль-Джазира" не только "купила" мундиаль, но и заплатила за молчание после расследования.

Британская газета The Sunday Times обвиняет власти Катара за дачу взятки руководству ФИФА, после которой право проведения чемпионата мира перешло именно к этой стране.

По данным издания, речь идёт о телевизионном контракте на право проведения трансляции, заключённом между телекомпанией "Аль-Джазира" и ФИФА на сумму 400 миллионов долларов, который и стал официальной взяткой "на правильный исход голосования".

Контракт был заключён всего за три недели до выбора страны — хозяйки ЧМ-22. В него входило право транслировать футбольные матчи на Ближнем Востоке и в Северной Африке в течение восьми лет начиная с 2015 года, а также небольшой бонус для ФИФА в размере 100 миллионов долларов, если Катар победит. В самом телеканале перевод подтвердили и назвали его "производственным взносом".

Дата подписания соглашения подтверждается подписями участников на одной из страниц документа.

Журналисты также выяснили, что спустя три года после этого был подписан ещё один контракт, на сумму 480 миллионов долларов, но уже от имени дочерней компании "Аль-Джазиры" — beIN Media Group. По версии издания, этим контрактом были "выкуплены" некоторые пункты из доклада Майкла Гарсии, который занимался расследованием. После этого он даже отказался работать с ФИФА, поскольку та не стала публиковать полную версию доклада.

Но, даже несмотря на это, расследование привело к переменам в ФИФА и вынудило уйти в отставку тогдашнего руководителя Йозефа Блаттера, а также повлекло за собой аресты нескольких чиновников организации. Сам экс-руководитель оказался вне подозрений правоохранителей.