СМИ обвинили Катар во взятке ФИФА за право проведения ЧМ по футболу

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СМИ обвинили Катар во взятке ФИФА за право проведения ЧМ по футболу

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Фото © РИА Новости/Александр Вильф

По информации журналистов, телекомпания "Аль-Джазира" не только "купила" мундиаль, но и заплатила за молчание после расследования.

Британская газета The Sunday Times обвиняет власти Катара за дачу взятки руководству ФИФА, после которой право проведения чемпионата мира перешло именно к этой стране.

По данным издания, речь идёт о телевизионном контракте на право проведения трансляции, заключённом между телекомпанией "Аль-Джазира" и ФИФА на сумму 400 миллионов долларов, который и стал официальной взяткой "на правильный исход голосования".

Контракт был заключён всего за три недели до выбора страны — хозяйки ЧМ-22. В него входило право транслировать футбольные матчи на Ближнем Востоке и в Северной Африке в течение восьми лет начиная с 2015 года, а также небольшой бонус для ФИФА в размере 100 миллионов долларов, если Катар победит. В самом телеканале перевод подтвердили и назвали его "производственным взносом".

<p>Фото: © thetimes.co.uk</p>

Дата подписания соглашения подтверждается подписями участников на одной из страниц документа.

<p>Фото: © thetimes.co.uk</p>

Журналисты также выяснили, что спустя три года после этого был подписан ещё один контракт, на сумму 480 миллионов долларов, но уже от имени дочерней компании "Аль-Джазиры" — beIN Media Group. По версии издания, этим контрактом были "выкуплены" некоторые пункты из доклада Майкла Гарсии, который занимался расследованием. После этого он даже отказался работать с ФИФА, поскольку та не стала публиковать полную версию доклада.

Но, даже несмотря на это, расследование привело к переменам в ФИФА и вынудило уйти в отставку тогдашнего руководителя Йозефа Блаттера, а также повлекло за собой аресты нескольких чиновников организации. Сам экс-руководитель оказался вне подозрений правоохранителей.

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