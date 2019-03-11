Эксперт раскрыл последствия применения "Циркона" против НАТО в случае войны

Политический обозреватель Юрий Селиванов в интервью "Звезде" заявил о том, что в случае глобальной войны между РФ и Североатлантическим альянсом крылатые ракеты "Циркон" усложнят коммуникацию между странами НАТО.

— Американцы за счёт флота удерживают трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дело дойдёт до войны, — пояснил обозреватель.

По словам специалиста, ракеты "Циркон" являются "гиперстратегическим оружием", которое предназначено для поражения крупных морских целей, прежде всего авианосцев.