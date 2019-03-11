В США покончила с собой 23-летняя чемпионка мира по велотреку

Трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Келли Кэтлин из США покончила с собой на 24-м году жизни. Об этом рассказал её отец Марк Кэтлин профильному изданию VeloNews.

Не было ни единой минуты, в которую мы бы не вспоминали о ней и о замечательной жизни, которую она могла бы прожить. Боль утраты невероятна Марк Кэтлин

Убитый горем отец не стал уточнять причины и подробности суицида дочери.

Председатель Федерации велоспорта США Боб Демартини подтвердил факт смерти гонщицы. Он заверил, что Келли "навсегда останется членом семьи велоспорта США".

Мы молимся и думаем о её семье. Для её родных и близких пришло невероятно трудное время, мы хотим, чтобы уважалось их право на неприкосновенность личной жизни Боб Демартини

Келли Кэтлин завоёвывала золото в командной гонке в женском разряде на чемпионатах мира в 2016, 2017 и 2018 году.