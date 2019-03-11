СМИ: Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за Брексита

Премьер-министр Британии Тереза Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров страны. Об этом информирует The Telegraph.

По данным издания, Мэй поддерживают "лишь двое" членов британского правительства. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за кризиса на фоне Брексита.

Сама Мэй говорила, что не намерена бороться за свой пост в 2022 году. Но кабинет министров хочет, чтобы она подала в отставку уже в июле этого года.

Ранее Мэй в ходе выступления в Гримсби обратилась к Евросоюзу с просьбой поддержать сделку по Брекситу и помочь получить одобрение парламента 12 марта.