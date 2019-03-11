"Хотят развалить Украину". Депутат Рады рассказал, что будет после 3-го Майдана

Парламентарий проанализировал экономические итоги двух первых "оранжевых революций" и пришёл к выводу, что власти страны намерены уничтожить её, чтобы скрыть следы своих хищений.

Третий Майдан приведёт к полному развалу Украины, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, первая "оранжевая революция" в 2004 году привела к уменьшению ВВП на 10%, что означает крах экономики.

Спустя 10 лет второй Майдан закончился ещё хуже, отметил парламентарий: минус 10% ВВП и минус 10% территории страны.

— Когда говорят, что скоро будет третий Майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство вообще, чтобы не осталось той Украины, о которой вы всё время рассказывали нам? — поделился Рабинович.

Он подчеркнул, что как раз этого — полного развала — и добивается, по его мнению, нынешняя власть в Киеве с целью скрыть свои хищения.

Как ранее писал Лайф, глава украинского МВД Арсен Аваков высказал опасения, что после президентских выборов радикалы и проигравшие кандидаты устроят акции протеста и начнут "новый Майдан".