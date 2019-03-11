Nissan и Renault могут закрыть совместную компанию в Нидерландах

Таким образом корпорации планируют реабилитироваться после скандала и преобразовать структуру альянса.

Автопроизводитель Nissan и концерн Renault хотят закрыть совместную компанию Nissan — Renault B. V., которая зарегистрирована в Нидерландах и связана с делом о махинациях экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает Kyodo.

Обе корпорации таким образом планируют реабилитироваться после скандала и преобразовать структуру альянса. Nissan — Renault B. V. была создана в 2002 году для поддержания партнёрства между концернами и управления их операциями. Газета Libération информировала, что через эту структуру в 2010 году собирались провести скрытую выплату вознаграждения Гону, но идея не была реализована.

После того как к альянсу присоединился другой японский производитель, Mitsubishi, в Нидерландах в 2017 году появилась ещё одна компания с теми же функциями под названием Nissan — Mitsubishi B. V. Расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около 18 миллионов долларов, половина этой суммы была нелегально выплачена Гону. Теперь эту компанию также собираются закрыть.

Гон и его сотрудник, бывший член совета директоров компании Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Речь идёт о том, что Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в девять миллиардов иен (более 80 миллионов долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. По информации следствия, он переложил на эту корпорацию свои личные потери средств от неудачных операций в 2008 году.

Келли, обвиняемый в соучастии, был отпущен под залог в конце 2018 года, но Гону в этом дважды было отказано. После того как у Гона в этом году появился новый адвокат, защита подала ещё один запрос об освобождении. В результате в начале марта Гона отпустили под залог в девять миллионов долларов.