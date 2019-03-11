Boeing отменила презентацию нового самолёта после трагедии в Эфиопии

В компании заявили, что будут искать возможность представить миру новое воздушное судно "в ближайшем будущем".

Компания Boeing отменила презентацию нового лайнера Boeing-777X, которая была назначена на 13 марта, в связи с авиакатастрофой самолёта "Эфиопских авиалиний", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя производителя.

Как отметили в компании, там глубоко опечалены произошедшим в Эфиопии, основной задачей для Boeing на текущий момент является "поддержать клиентов".

В свете этого мы откладываем презентацию Boeing-777X, назначенную на 13 марта, и связанные с ней мероприятия со СМИ. Мы будем искать возможность представить миру новый самолёт в ближайшем будущем собеседник агентства в компании Boeing

Самолёт "Эфиопских авиалиний" рухнул вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли все 157 человек, которые присутствовали на борту. Среди них было трое граждан России: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Также в самолёте было минимум 19 сотрудников ООН.