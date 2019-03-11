Центробанк РФ обратился в суд для ликвидации "Камчаткомагропромбанка"

В соответствии с законодательством кредитная организация после отзыва лицензии должна быть либо признана банкротом, либо ликвидирована.

Камчатский арбитражный суд принял к производству иск Центробанка России о ликвидации "Камчаткомагропромбанка", сообщает пресс-служба суда.

В Арбитражный суд края поступило заявление Центрального банка РФ о ликвидации ПАО "Камчаткомагропромбанк". Заявление принято к производству Арбитражный суд Камчатского края

В суде отметили, что в соответствии с законодательством кредитная организация после отзыва лицензии должна быть либо признана банкротом, либо ликвидирована.

— Согласно заключению временной администрации, признаков несостоятельности (банкротства) у "Камчаткомагропромбанка" не найдено. Стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем Центробанком подано заявление о ликвидации банка, — добавили в суде.

В январе 2018 года у "Камчаткомагропромбанка" отозвали лицензию на проведение банковских операций из-за неисполнения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ РФ, в банке была назначена временная администрация.