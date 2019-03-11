Пушков поймал Вашингтон на очередной "большой лжи" о Венесуэле

Американские СМИ выяснили, что грузовики с гумпомощью на границе с Колумбией подожгли вовсе не представители венесуэльских властей (как уверяли в Белом доме), а сторонники оппозиции.

Российский сенатор Алексей Пушков уличил Администрацию США в очередной "большой лжи". Он прокомментировал новую статью в New York Times, посвящённую недавнему поджогу фур с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы и Колумбии.

— Официальный Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией, — написал он в "Твиттере".

В опубликованном материале говорится, что бутылку с зажигательной смесью в сторону грузовиков бросил сторонник оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Таким образом, обвинения Вашингтона в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро оказались необоснованными.

Как сообщал Лайф, гуманитарный конвой сгорел в феврале 2019 года. Тогда говорили, что его подожгли сотрудники Нацполиции.

Напомним, Мадуро сейчас ведёт борьбу против лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который пользуется поддержкой США.