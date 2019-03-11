Внешнеторговый оборот Приморья вырос на 12% за 2018 год

В сравнении с 2017 годом экспорт и импорт товаров в Приморском крае в прошлом году вырос на 12,2 и 11,8% соответственно и практически достиг показателя в 490 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

— Общий объём экспорта в Приморье в 2018 году вырос на 12,2% и достиг 220 миллиардов рублей, импорт увеличился на 11,8% и составил 268 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

Лидером в списке партнёров уверенно является Китай. Объём торговли с КНР вырос на 23% — до 260 миллиардов рублей, это почти половина общего объёма. На втором месте идёт Южная Корея, где объём торговли достиг 88 миллиардов, показав рост в 19,4%. На третьем месте — Япония и оборот с ней около 47 миллиардов рублей.

Также отмечается возрастающая экономическая активность Египта, которая в прошлом году выразилась в товарах на сумму 26 миллионов рублей.

При этом объём торговли со странами СНГ также показал рост и достиг показателя в три миллиарда рублей, большая часть из которых — почти 2,5 миллиарда — приходится на импорт, лишь 585 миллионов — на экспорт. Лидерами в этом направлении оказались Белоруссия и Казахстан.