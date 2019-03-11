В Минздраве предложили платить врачам за сверхурочные часы из-за диспансеризации

Перерабатывать медикам придётся: плановые осмотры решили проводить в удобное для пациентов время, в том числе по вечерам и в субботу.

Врачам будут оплачивать сверхурочные рабочие часы, которые они будут проводить, принимая пациентов во время диспансеризации. Об этом сообщил помощник главы Министерства здравоохранения России Виталий Флек.

— Оплата труда медицинских работников по их проведению будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, включая работу сверх нормы рабочего времени, — цитирует его ТАСС.

По словам Флека, сейчас в Минздраве обсуждают способы сделать профилактический медосмотр более удобным для россиян.

Как ранее писал Лайф, принимать пациентов на профосмотр вечерами и по субботам предложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством в конце февраля 2019 года.