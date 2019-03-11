СМИ: В Мексике похищены 19 пассажиров автобуса

За произошедшим может стоять одно из преступных сообществ, орудующих в этом регионе.

Вооружённые люди 10 марта похитили 19 пассажиров автобуса, который следовал из города Тампико в город Рейноса в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом информирует газета El Universal.

Преступники на двух машинах вынудили транспортное средство остановиться в районе Пало-Бланко, после чего вывели из него 19 человек, посадили их в свои авто и скрылись в неизвестном направлении. В Рейносу из 41 пассажира прибыло только 22. Официального подтверждения этим данным пока нет. Судя по тому, как произошло похищение, за ним может стоять одно из орудующих в регионе преступных сообществ.

Мексика в последние годы переживает разгул насилия. Рекордным по числу убийств — более 33,3 тысячи случаев — стал прошлый год. Ответственность за гибель множества жителей страны несёт наркомафия.