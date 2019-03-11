В Комсомольске-на-Амуре загорелся НПЗ — видео

Сегодня, 11 марта, на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Пожар начался около 12:50 по местному времени (5:50 по московскому времени), сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
На место происшествия незамедлительно выдвинулись объектовые пожарные подразделения, а также для усиления группировки направлены пожарные расчёты Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели МЧС России
ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
Уточняется, что на месте инцидента работают около 50 человек и 14 единиц техники.
О пострадавших информации не поступало.
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