В Бурятии в подъезде нашли новорождённого мальчика

Жительница одного из многоквартирных домов в бурятском Северо-Байкальске утром 9 марта обнаружила в подъезде дома брошенного новорождённого мальчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на республиканское МВД.
Женщина нашла новорождённого мальчика. На данный момент устанавливаем мать ребёнка
МВД по Республике Бурятия
Младенец доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщал Лайф накануне, в Рязани была задержана 31-летняя женщина, которая родила в гостях, после чего вынесла младенца на улицу и выкинула в мусорку.
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