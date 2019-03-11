В Бурятии в подъезде нашли новорождённого мальчика

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В Бурятии в подъезде нашли новорождённого мальчика

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Фото: © Pixabay

Жительница одного из многоквартирных домов в бурятском Северо-Байкальске утром 9 марта обнаружила в подъезде дома брошенного новорождённого мальчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на республиканское МВД.

Женщина нашла новорождённого мальчика. На данный момент устанавливаем мать ребёнка

МВД по Республике Бурятия

Младенец доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщал Лайф накануне, в Рязани была задержана 31-летняя женщина, которая родила в гостях, после чего вынесла младенца на улицу и выкинула в мусорку.

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