Ехал без светоотражателей. В Бурятии задержали велосипедиста с рюкзаком конопли

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол за нарушение ПДД.

Сотрудники ДПС Бурятии в ночь на восьмое марта остановили местного жителя за то, что он ехал ночью на велосипеде без светоотражательных элементов на одежде, и обнаружили у него больше килограмма свежесорванной конопли. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Отмечается, что в ходе "профилактической беседы" 27-летний мужчина сам признался полицейским в том, что едет с поля, где занимался сбором марихуаны. Он добровольно передал стражам порядка рюкзак, в котором было обнаружено полтора килограмма растения.

Помимо этого, был установлен факт употребления им наркотика. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол за нарушение ПДД при управлении велосипедом. Ранее мужчина судим не был.