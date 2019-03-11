Новейшие ЗРК "Бук-М3" усилят 41-ю армию в Сибири

Партия новых зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступит в этом году в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в регионах Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.
— Новейшие комплексы, которые поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, дадут возможность повысить боевые возможности подразделений ПВО по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника, — приводит пресс-служба слова командующего 41-й армией генерал-майора Якова Резанцева.
В пресс-службе добавили, что военнослужащие ракетной бригады на данный момент проходят обучение в Оренбурге. Экипажи рассмотрят тактико-технические характеристики и материальную базу зенитно-ракетного комплекса.
ЗРК "Бук-М3" может перехватить почти все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещается 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть.
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