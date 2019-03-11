Замглавы МИД КНДР вылетел в Москву для консультаций по двусторонним отношениям

Перед вылетом из Пхеньяна дипломата в аэропорту Сунан провожал посол России Александр Мацегора.

Замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль вылетел из Пхеньяна в Москву для встречи с руководством российского внешнеполитического ведомства. Об этом информирует Посольство РФ в КНДР в "Фейсбуке".

Основным пунктом программы визита является проведение консультаций с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Подчёркивается, что "курирующие двусторонние отношения заместители глав ведомств подведут итоги работы, проделанной совместно в 2018 году, когда отмечалось 70-летие установления дипотношений между КНДР и Советским Союзом".

Набранные темпы двусторонних связей предстоит сохранить и в текущем, также знаменательном для российско-корейского сотрудничества году — 17 марта исполняется 70 лет со дня подписания первого договора об экономическом и культурном сотрудничестве Посольство РФ в КНДР

По данным посольства, Моргулов и Им Чхон Иль обменяются мнениями по обмену делегациями и по плану межмидовских контактов. Кроме того, согласно заявлению, "им предстоит подумать над тем, что могут сделать дипломаты двух стран для того, чтобы достигнутые и зафиксированные в протоколе заседания (межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. — Прим. Лайфа) договорённости были реализованы в полной мере".

Перед вылетом из Пхеньяна Им Чхон Иля в аэропорту Сунан провожал посол России Александр Мацегора, пожелавший своему коллеге успешной поездки.