Тепло и серо. Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 марта

Температура воздуха днём в столице составит +2...+4 градуса, в Подмосковье от 0 до +5 градусов.

Вторая рабочая неделя марта встретит москвичей умеренно тёплой, но серой погодой с "неустойчивыми прояснениями". Однако уже к вечеру из-за влияния холодного фронта ожидаются осадки, сообщили в центре погоды "Фобос".

Температура воздуха днём в столице составит +2...+4 градуса, в Подмосковье от 0 до +5 градусов при относительной влажности воздуха 63–68%. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление 732 мм рт. ст.

Отмечается, что конец февраля и начало марта принесли в регион тёплую погоду. Средняя температура воздуха за первые 10 дней марта составила +2,2°, что на 2,6° превышает климатическую норму, хотя и не является климатическим рекордом.

По прогнозам синоптиков, вторая декада марта начнётся с небольшого возвращения зимы, по ночам возможны похолодания до –5…–10 градусов, а днём около нуля. Однако уже начиная с 14 марта температура начнёт расти и по ожиданиям будет превосходить климатическую норму на на 2–3 градуса.